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Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии 

Газета.Ru + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние избитой девочки в Ингушетии улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Как отмечается, девочка стала лучше питаться и чувствовать себя лучше.
"Комплексная терапия продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы больницы.
Ранее появились подробности о состоянии рук изувеченной девочки из Ингушетии.
Как отмечается, медики выявили у девочки полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.
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Происшествия , Общество , Республика Ингушетия
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