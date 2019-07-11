Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Состояние избитой девочки в Ингушетии улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Как отмечается, девочка стала лучше питаться и чувствовать себя лучше.

"Комплексная терапия продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы больницы.

Ранее появились подробности о состоянии рук изувеченной девочки из Ингушетии.

Как отмечается, медики выявили у девочки полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.