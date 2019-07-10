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В Югре «сектанты из СССР» взяли в плен мужчину 

Ura.Ru 20 минут назад
В Нижневартовске (ХМАО), члены радикального движения «Домой в СССР», отвергающие государственное устройство России, больше часа силой удерживали в закрытом кабинете мужчину. Об этом «URA.RU» рассказал сам пострадавший.
«Я просидел запертым почти час. Заявление в полицию написано», — заявил он.
По словам мужчины, он пришел в так называемую паспортную службу СССР узнать подробности их деятельности и получить «справку гражданина СССР». Однако он возмутился, узнав, что ему необходимо предоставить персональные данные и заплатить за документ 300 российских рублей, существование которых радикалы отрицают.
«Я начал требовать объяснений, стал с ними спорить, доказывать, что они не правы. Может быть был излишне громок или груб, но в итоге меня просто закрыли в кабинете. Знакомые, с которыми я пришел к ним и которые остались с той стороны двери, вызвали полицию. Вытащили меня из плена только с полицией», — пояснил агентству мужчина.
Получить оперативный комментарий от полицейских не удалось. Также от комментариев отказались и сами сотрудники паспортной службы СССР. Ранее «URA.RU» писало, что в Югру на смену «Свидетелям Иеговы» пришли новые радикалы, торгующие гражданством СССР.
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Комментарии8
Происшествия , Видео , Свидетели Иеговы , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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