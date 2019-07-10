В Югре «сектанты из СССР» взяли в плен мужчину

Нижневартовске ( ХМАО ), члены радикального движения «Домой в СССР», отвергающие государственное устройство России , больше часа силой удерживали в закрытом кабинете мужчину. Об этом «URA.RU» рассказал сам пострадавший.

«Я просидел запертым почти час. Заявление в полицию написано», — заявил он.

По словам мужчины, он пришел в так называемую паспортную службу СССР узнать подробности их деятельности и получить «справку гражданина СССР». Однако он возмутился, узнав, что ему необходимо предоставить персональные данные и заплатить за документ 300 российских рублей, существование которых радикалы отрицают.

«Я начал требовать объяснений, стал с ними спорить, доказывать, что они не правы. Может быть был излишне громок или груб, но в итоге меня просто закрыли в кабинете. Знакомые, с которыми я пришел к ним и которые остались с той стороны двери, вызвали полицию. Вытащили меня из плена только с полицией», — пояснил агентству мужчина.