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«Самоубийца?» Эксперт о диверсии на борту «Лошарика» 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с корреспондентом Ura.ru оценил вероятность диверсии на борту подводного судна «Лошарик». По его словам, на это мог пойти только человек, решивший расстаться с жизнью.
«Если на подлодке кто-то и мог устроить диверсию, то это должен быть член экипажа. Он что, самоубийца? На подлодке если тонут, то все, если спасаются, то хотя бы часть, а иногда единицы», — подчеркнул специалист, при этом отметив, что на момент катастрофы лодка находилась в пределах охраняемой российской военно-морской базы.
По его словам, причиной пожара на борту могла стать «новая аппаратура», работу которой отслеживал «представитель промышленности».
По данным Минобороны России, пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений, погибли 14 моряков-подводников. По словам Министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной произошедшего стал «пожар в аккумуляторном отсеке», который «получил некое распространение». Четырем из погибших посмертно было присвоено звание Героя России.
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