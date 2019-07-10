«Самоубийца?» Эксперт о диверсии на борту «Лошарика»

Военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с корреспондентом Ura.ru оценил вероятность диверсии на борту подводного судна «Лошарик». По его словам, на это мог пойти только человек, решивший расстаться с жизнью.

«Если на подлодке кто-то и мог устроить диверсию, то это должен быть член экипажа. Он что, самоубийца? На подлодке если тонут, то все, если спасаются, то хотя бы часть, а иногда единицы», — подчеркнул специалист, при этом отметив, что на момент катастрофы лодка находилась в пределах охраняемой российской военно-морской базы.

По его словам, причиной пожара на борту могла стать «новая аппаратура», работу которой отслеживал «представитель промышленности».

По данным Минобороны России, пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений, погибли 14 моряков-подводников. По словам Министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной произошедшего стал «пожар в аккумуляторном отсеке», который «получил некое распространение». Четырем из погибших посмертно было присвоено звание Героя России.