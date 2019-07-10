Польский шпион? В чем замешан помощник полпреда

Задержанный оперативниками ФСБ по подозрению в госизмене помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев мог передавать Польше секретные данные с заседаний Совета безопасности РФ, сообщает «Коммерсант».

Одним из членов Совбеза является как раз полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов. Впрочем, следствие пока не говорит, мог ли Воробьев получать информацию непосредственно от своего руководителя или данные предоставлялись ему какими-то другими путями.

«Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза», — рассказали источники.

Сотрудники спецслужбы задержали Воробьева 4 июля. Он проходит фигурантом по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальная санкция по статье составляет 20 лет заключения.

Лефортовский районный суд Москвы постановил заключить Воробьева под стражу на два месяца — до 4 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело чиновника попадает под гриф «секретно».

Фигурант содержится в СИЗО «Лефортово» . По некоторой информации, во время обыска у помощника полпреда обнаружили польский паспорт, а также специальную аппаратуру.

«Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его», — сказал журналистам после судебного заседания адвокат Воробьева Алексей Альянов.

администрации президента отметили, что должность помощника предусматривает наличие доступа к государственной тайне, передает «Интерфакс».

Впрочем, официально должность Воробьева предусматривает получение лишь низшего — третьего — уровня допуска к гостайне.

В свете произошедшего пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу Воробьева, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, передает РИА «Новости».

Ряд экспертов и политологов полагают, что данное расследование может быть связано с другим делом, касающимся также шпионажа в пользу Варшавы.

Московский городской суд во вторник, 25 июня, приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски за шпионаж в пользу Варшавы — он пытался достать в России секретные детали зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их к себе на родину.

Поляк был задержан и арестован еще в апреле прошлого года. На него было заведено дело по ст. 276 УК России «Шпионаж». Те комплектующие, которые пытался незаконно «экспортировать» шпион, имеют статус продукции военного назначения.

«При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Также в июле нынешнего года суд Варшавы приговорил к трем годам тюрьмы польского чиновника «за работу на российскую разведку». Как отмечалось в материалах дела, Марек В. был задержан еще в марте 2018 года по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России.

Уточняется, что его обвинили в том, что он на протяжении 2015-2016 годов участвовал в деятельности российской военной разведки, которая была направлена против польского государства.

Согласно постановлению суда, он предоставлял российской разведке информацию относительно действий польских властей, направленных против строительства экспортного газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу.

В ноябре 2017 года ФСБ приняла решение о выдворении из России польского историка Генрика Глобоцкого, который занимался изучением документов в российских архивах о польско-российских отношениях в XIX— XX веках. Решение российского силового ведомства означает запрет ученому на будущий въезд в Россию.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что выдворение может быть ответом на высылку из Польши профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова в октябре того же года, передает НСН.