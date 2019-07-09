Телевизор убил россиянку

До этого в СМИ появилась информация, что пара занималась сексом на подоконнике девятого этажа в Петербурге и случайно выпала из окна. Тогда очевидец рассказывал, что из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.

Однако после проведения расследования, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что причиной смерти женщины было вовсе не падение из окна, а упавший на нее телевизор. По данным полиции, мужчина выбросил телевизор с кинескопическим экраном, который упал на голову женщине и убил ее.

"К совершению указанного преступления причастен мужчина 1990 года рождения. В настоящее время ему предъявлено обвинение", — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что московская семья выбросила стул из окна на голову парикмахерше.