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Телевизор убил россиянку 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге местная полиция заявила, что женщину убил выброшенный с девятого этажа жилого дома телевизор, сообщает управление СК России по области.
До этого в СМИ появилась информация, что пара занималась сексом на подоконнике девятого этажа в Петербурге и случайно выпала из окна. Тогда очевидец рассказывал, что из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.
Однако после проведения расследования, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что причиной смерти женщины было вовсе не падение из окна, а упавший на нее телевизор. По данным полиции, мужчина выбросил телевизор с кинескопическим экраном, который упал на голову женщине и убил ее.
"К совершению указанного преступления причастен мужчина 1990 года рождения. В настоящее время ему предъявлено обвинение", — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что московская семья выбросила стул из окна на голову парикмахерше.
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Комментарии96
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Санкт-Петербург
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