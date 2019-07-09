Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Петербурге расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 30-летней женщине, тело которой было обнаружено ночью 5 июля под окнами дома на проспекте Солидарности. Рядом был найден разбитый телевизор и швабра.
Ряд СМИ со ссылкой на свидетельницу происшествия тогда сообщил, что пара занималась сексом на подоконнике, но не удержала равновесие и рухнула вниз, женщина скончалась, а мужчина выжил.
В ходе следствия, однако, выяснилось, что обстоятельства смерти женщины были иными.
Как сообщает сайт управления СК РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские и следователи установили, что к ее смерти причастен 29-летний мужчина.
В ночь на 5 июля он, находясь в квартире на девятом этаже одного из домов по проспекту Солидарности, выбросил из окна телевизор с кинескопическим экраном.
Он упал на голову проходившей мимо женщине, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.
Мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, расследование уголовного дела продолжается.
Вести.Ru: последние новости
В офисах "Красного и белого" опять идут обыски Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве
Комментарии4
Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Грузии260
Президент Грузии обратилась к России899
Путин отреагировал на оскорбления ведущего «Рустави 2»6
На пляже в Крыму сделали страшную находку10
Соловьев и Канделаки поспорили из-за Грузии
Видео
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
01:19
На пляже в Крыму сделали страшную находку
Происшествия
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
01:48
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение