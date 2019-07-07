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В Мексику не пустили группу россиян 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Еще 14 человек с паспортами РФ, прилетевших в мексиканский Канкун, не были пропущены через пограничный контроль, сообщили в воскресенье РИА Новости в посольстве России в Мехико.
"Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной ", — сказали в посольстве. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.
За последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее 4 июля были задержаны еще 10 человек. По прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.
Еще троим вообще запрещен въезд в Мексику, они находятся в "черном списке". Еще у четверых пассажиров из той группы паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми, добавили дипломаты.
Сейчас 9 из 10 пассажиров первой группы уже отправлены обратно в Россию, уточнили в посольстве. Дипломаты занимаются ситуацией с новой группой непущенных в Мексику туристов.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Канкун , Мексика , Мехико
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