Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: News.ru
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 18.52 по времени UTC (21.52 мск). Эпицентр располагался в 134 километрах к западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Последние новости
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает" Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Происшествия , Землетрясение , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот91
В центре Тбилиси начались столкновения547
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»445
Россиян призвали бойкотировать всё грузинское
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину32
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение