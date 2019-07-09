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Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии 

News.ru + ещё 39 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Лечащие врачи оценили состояние семилетней девочки из Ингушетии как стабильное. Ребёнок сейчас проходит лечение в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Медики во время беседы с министром здравоохранения Ингушетии Заремой Льяновой сообщили, что состояние девочки стабильное, без отрицательной динамики. Врачи рассказали, что маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились, отмечает «Интерфакс».
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке. Медики надеялись, что жизнеспособность тканей удастся восстановить, писал News.ru.
Семилетняя Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тётю пострадавшей девочки арестовали на два месяца.
По данным медиков московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда девочка была доставлена вечером 5 июля, у неё выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья.
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Комментарии4
Происшествия , Анна Кузнецова , Интерфакс , Республика Ингушетия
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