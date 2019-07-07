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На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Чукотке, один человек спасся, остальных ищут, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Шестого июля 2019 года в оперативно дежурную смену ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу поступила информация о том, что на реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка "Крым", на борту находилось пять человек, одному человеку удалось спастись", — сказал собеседник агентства.
По его словам, первоначальные поиски начали сразу силами местных жителей и органами полиции.
"На 10.30 7 июля силами местных жителей, органами полиции и МЧС в районе происшествия продолжаются поисковые мероприятия в составе 16 человек, 6 единиц техники", — отметил собеседник агентства. Также в готовности к привлечению на поиски пропавших вертолёт МИ-8.
Органы полиции проводят проверку.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Чукотский Автономный Округ
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