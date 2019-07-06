Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму

Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.

По словам главы фонда Александра Малькевича, россиянам пока не предоставили адвоката и к ним не допускают сотрудников посольства.

Он добавил, что дипломаты направили властям Ливии ноту протеста. Кроме того, необходимую помощь и поддержку оказывает МИД России , сообщает «Интерфакс».