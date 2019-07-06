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Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму 

News.ru 1 час назад
Фото: Olivier Vin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
По словам главы фонда Александра Малькевича, россиянам пока не предоставили адвоката и к ним не допускают сотрудников посольства.
Он добавил, что дипломаты направили властям Ливии ноту протеста. Кроме того, необходимую помощь и поддержку оказывает МИД России, сообщает «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, прокуратура Ливии утверждает, что россияне намеревались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, который якобы собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны.
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Происшествия , Муаммар Каддафи , МИД , Интерфакс , Ливия
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