Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму 

Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
По словам главы фонда Александра Малькевича, россиянам пока не предоставили адвоката и к ним не допускают сотрудников посольства.
Он добавил, что дипломаты направили властям Ливии ноту протеста. Кроме того, необходимую помощь и поддержку оказывает МИД России, сообщает «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, прокуратура Ливии утверждает, что россияне намеревались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, который якобы собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны.