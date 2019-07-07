Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Мехико. Семеро из 10 россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики , сообщили РИА Новости в посольстве РФ

"Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France. Двое отправятся уже сегодня (в субботу), один, скорее всего, завтра", — отметили в посольстве.

Ранее в диппредставительстве уточнили, что пассажиры прибыли из России рейсом компании Azur Air 4 июля, но по прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили дипломаты, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Еще троим был запрещен въезд в Мексику, и они находятся в "черном" списке, сказали в посольстве. Еще у четверых пассажиров паспорта были российские, но они прибыли из Узбекистана, и миграционная служба Мексики заподозрила, что их паспорта могут быть фальшивыми.