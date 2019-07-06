На похоронах подводников прозвучало страшное заявление

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.

«Они ценою своей жизни спасли своих товарищей, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал на церемонии прощания заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

При этом он не уточнил, о чем идет речь. «Россия по праву гордится вашим бесстрашием, умом, талантом, мужеством», — цитирует Картаполова «Комсомольская правда».

Прощание с моряками-подводниками проходит 6 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище, пишет агентство Nation News.

Трагедия произошла 1 июля на глубоководном исследовательском судне ВМФ, оснащенном атомным реактором. 14 моряков при пожаре задраили люк и погибли, спасая остальных членов экипажа.

Указом президента все моряки посмертно были представлены к государственным наградам за мужество и героизм, напоминает RT.