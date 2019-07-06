На похоронах подводников прозвучало страшное заявление

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
«Они ценою своей жизни спасли своих товарищей, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал на церемонии прощания заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.
При этом он не уточнил, о чем идет речь. «Россия по праву гордится вашим бесстрашием, умом, талантом, мужеством», — цитирует Картаполова «Комсомольская правда».
Прощание с моряками-подводниками проходит 6 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище, пишет агентство Nation News.
Трагедия произошла 1 июля на глубоководном исследовательском судне ВМФ, оснащенном атомным реактором. 14 моряков при пожаре задраили люк и погибли, спасая остальных членов экипажа.
Указом президента все моряки посмертно были представлены к государственным наградам за мужество и героизм, напоминает RT.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подробности инцидента не будут оглашаться, потому что это является гостайной. В интервью «URA.RU» военные эксперты ранее заявили, что экипаж «Лошарика» спас мир от второй «Фукусимы». Россию и Норвегию могла ждать экологическая катастрофа.