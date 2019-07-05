Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пара выпала с девятого этажа во время секса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
В Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидца произошедшего.
По словам местной жительницы, из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Увидев это, она немедленно вызвала полицию.
Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.
Считается, что мужчина, получив при падении легкие ушибы, встал и покинул место трагедии. Его местоположение пока неизвестно.
По предварительной информации, девушка проводила время в компании четырех знакомых, с одним из которых она спустя время уединилась и занялась сексом на подоконнике. Не удержав равновесие, пара сорвалась вниз.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Газета.Ru: последние новости
Убита чупакабра Сотрудники "Альфы", "Вымпела" и ФСБ задержаны в Москве Мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве
Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
«Ублюдок». Пьяный Порошенко набросился на Шария42
Зеленский сделал заявление по минским соглашениям146
«Это не обман»: нарколог оценил диагноз Алибасова12
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс2
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение