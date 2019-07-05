На Урале сотовый телефон убил девочку

В городе Серове Свердловской области скончалась 11-летняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти стало короткое замыкание из-за сотового телефона.

Известно, что несчастный случай произошел в доме на улице Горького. Девочка принимала ванну, в руках у нее был сотовый телефон, который она выронила в воду. В результате ребенок получил поражение электрическим током.