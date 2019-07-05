В Ингушетии задержали тетю госпитализированной семилетней девочки

Следственные органы Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали родную тетю ребенка, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву.

"По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.