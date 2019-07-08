Daily Mail (Великобритания): уборщица зоопарка совком и веником отогнала белого медведя, которого по ошибке впустили в вольер, когда она там…

Читатели Daily Mail (Великобритания) обсуждают видео из Московского зоопарка, на котором уборщица с совком и веником противостоит белому медведю, случайно зашедшему в вольер во время уборки. «Какая она молодец, что сохранила спокойствие! Я бы тут же впал в панику и стал его обедом!» «Даже белые медведи боятся злобных бабушек». «Неженками этих русских женщин не назовешь».

Два человека чистили клетку белого медведя в Московском зоопарке, когда к ним внезапно зашел сам хищник. Одна из уборщиц была уже вне зоны его досягаемости, а вот другой пришлось отгонять огромное животное. На записи с камеры наблюдения видно, как медведь атакует уборщицу, а та защищается от него веником.

Просто сердце замирает, когда видишь, как уборщица противостоит белому медведю только с совком и веником.

Две сотрудницы Московского зоопарка чистили клетку медведя, когда внезапно к ним вошел сам хищник. Это была чья-то оплошность, и она могла стоить им жизни.

На записи с камеры видеонаблюдения в