«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады

«Изнасиловали и убили»: ЧП с сотрудницей Рады

29 июня Антонина Шпир выехала из Киева в Дыминовку. Очевидцы видели, как пенсионерка вышла из маршрутного такси в районе села Юровка и направилась через поле кукурузы в сторону леса, за которым располагается Дыминовка. С тех пор ее никто не видел. Полиция и местные жители занялись поисками пропавшей.

Вчера в полиции Киевской области «Стране.ua» рассказали, что гардеробщица Рады была найдена мертвой в поле. По данному факту было зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве.

«Ее изнасиловали и убили. Сейчас все в селе боятся маньяка», — заявили изданию местные жители.

Тем временем в полиции не подтвердили и не опровергли факт убийства и изнасилования Шпир, а призвали дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.