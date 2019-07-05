«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады

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«Изнасиловали и убили»: ЧП с сотрудницей Рады 

Рамблер 23 минуты назад
65-летнюю гардеробщицу Верховной рады Украины изнасиловали и убили в кукурузном поле, рассказали «Стране.ua» жители расположенного неподалеку села Дыминовка.
29 июня Антонина Шпир выехала из Киева в Дыминовку. Очевидцы видели, как пенсионерка вышла из маршрутного такси в районе села Юровка и направилась через поле кукурузы в сторону леса, за которым располагается Дыминовка. С тех пор ее никто не видел. Полиция и местные жители занялись поисками пропавшей.
Вчера в полиции Киевской области «Стране.ua» рассказали, что гардеробщица Рады была найдена мертвой в поле. По данному факту было зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве.
«Ее изнасиловали и убили. Сейчас все в селе боятся маньяка», — заявили изданию местные жители.
Тем временем в полиции не подтвердили и не опровергли факт убийства и изнасилования Шпир, а призвали дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.
Комментарии25
Происшествия , Видео , Криминал , Статьи , Верховная Рада
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