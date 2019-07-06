Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

В ведомстве уточнили, что это уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Его задержали в прибрежном поселке Джубга, вблизи которого произошло ЧП.

По предварительной информации, на перевернувшемся прогулочном катере находились 43 человека. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в результате ЧП погибли два человека.

По словам директора муниципального пляжа, судно было перегружено пассажирами. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в главке МВД сообщили о розыске водителя, управлявшего судном, отметив, что он скрылся. Позже ГУМВД сообщало, что владелец катера доставлен в отдел полиции города Туапсе для разбирательств.