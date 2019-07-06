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Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали 

РИА Новости + ещё 68 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что это уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Его задержали в прибрежном поселке Джубга, вблизи которого произошло ЧП.
По предварительной информации, на перевернувшемся прогулочном катере находились 43 человека. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в результате ЧП погибли два человека.
По словам директора муниципального пляжа, судно было перегружено пассажирами. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее в главке МВД сообщили о розыске водителя, управлявшего судном, отметив, что он скрылся. Позже ГУМВД сообщало, что владелец катера доставлен в отдел полиции города Туапсе для разбирательств.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Краснодарский Край
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