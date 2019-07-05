Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников

Согласно официальному сообщению Минобороны , потерпевшая в июле в Баренцевом море аварию атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик» занималась проведением батиметрических измерений. Впоследствии военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрывать подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Тем не менее возможно предположить, чем мог бы заниматься АС-31 «Лошарик» в российских территориальных водах и чем станция в действительности занималась. «Лента.ру» рассказывает, какие задачи мог выполнять аппарат.

Подгоревший шарик

Хотя официально конструкция научно-исследовательского глубоководного аппарата по понятным причинам не раскрывается, из неофициальных источников известно, что АС-31 «Лошарик» предназначен для проведения операций на морском грунте на глубине до шести километров, включающих, в частности, освещение окружающих ландшафтов, манипуляцию с различными внешними изделиями, например установку разнообразных датчиков и резку подводных кабелей, и наконец, общую разведку. Для выполнения таких задач глубоководный аппарат предположительно оснащен манипуляторным комплексом, грузоподъемной системой, гидроакустической станцией, оптической системой и малыми (необитаемыми) дронами.

Конструктивно корпус АС-31 «Лошарик» скрывает семь титановых относительно независимых друг от друга сферических отсеков, связанных между собой переходами. В хвостовых отсеках, предположительно, находится атомная энергетическая установка. Общая длина субмарины — 69 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 30 узлов. Автономность плавания — по разным данным, вероятно, в зависимости от решаемых задач — несколько суток или месяцев. Общее пространство внутри семи сфер, которое может занимать экипаж из 25 человек и оборудование, как нетрудно подсчитать, будет составлять порядка одной тысячи кубических метров. Для дальних или продолжительных миссий АС-31 «Лошарик» требуется носитель, однако глубоководный аппарат, будучи небольшой подлодкой, может обходиться и без средства выведения.

@CovertShores

Так чем же мог заниматься и занимался в действительности АС-31 «Лошарик» в российских территориальных водах у берегов Кольского полуострова?

Китайское дно

Прежде всего, стоит вспомнить, что в сентябре 2012 года АС-31 «Лошарик», выводимый атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 «Оренбург» проекта 09786 (667БДР «Кальмар»), в рамках экспедиции «Севморгео» в район северного полюса, извлек с глубины более двух километров керны, которые впоследствии использовались Москвой в качестве доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа.

Политическую и экономическую важность таких работ нельзя недооценивать, поскольку общая площадь подводных территорий, рассматриваемых Россией как продолжение собственного континентального шельфа (естественной части материка), оценивается в 1,2 миллиона квадратных километров. В Минприроды уверены, что запасы углеводородов под расширенным материковым шельфом составляют пять миллиардов тонн условного топлива, иначе — 12 процентов мировых запасов нефти.

Поскольку последние работы АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море велись в непосредственной близости от Кольского полуострова на глубине не более 300 метров, сомнительно, что какие-либо материалы, добытые с такого участка, могут представлять ценность для обоснования территориальных претензий России. Однако тут интересно другое.

В июне лоцманской службой мурманского филиала «Росморпорта» была выполнена навигационная операция по выгрузке плавучей буровой установки Nan Hai 8, расположенной на специализированном судне-доке Red Zed I. Ожидается, что китайская техника будет использоваться для освоения Русановского газового месторождения в Карском море, где обнаружено более 390 миллиардов кубометров газа. Учитывая интерес Китая к Арктике, ведущиеся в Поднебесной работы по созданию собственных глубоководных аппаратов и острую потребность России в технологической модернизации и финансовых ресурсах, нельзя исключать некоторое весьма специфическое сотрудничество между Москвой и Пекином, предполагающее обмен имеющимися у сторон возможностями и ресурсами. И все же такой сценарий выглядит надуманным.

Русская звезда

Другой вариант, который тоже имеет право на существование, связан с беспилотным ядерным подводным аппаратом «Посейдон». Дело в том, что третьим носителем АС-31 «Лошарик», кроме БС-136 «Оренбург» и БС-64 «Подмосковье», может выступать атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852, которая должна первой получить шесть «Посейдонов». Спуск К-329 «Белгород» на воду на «Севмаше» состоялся в этом году. Известно, что субмарина способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, а ее совместные испытания с «Посейдоном» должны состояться этим летом.

pic.twitter.com/n9eK1QDlHO— MilitaryRussia.Ru (@DnKornev) 4 июля 2019 г. Тем не менее явно не прослеживается, как конкретно инцидент с АС-31 «Лошарик» может быть связан с К-329 «Белгород». По имеющимся сведениям, последним носителем глубоководного аппарата был БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье», однако почему-то заметка «Красной звезды», официального издания Минобороны России, посвященная случившемуся, изначально сопровождалась ранее неизвестной схемой, напоминающей подлодку К-329 «Белгород» с прикрепленной снизу одной небольшой субмариной (впоследствии схема исчезла с сайта «Красной звезды»). Не исключено, что речь может идти о преднамеренной утечке, как было в ноябре 2015 года со стратегическим подводным беспилотником «Статус-6» (укрупненная версия «Посейдона»), небрежной работе дежурного администратора издания либо топорных попытках российского военного ведомства принять участие в информационной войне.

И все же если АС-31 «Лошарик» и К-329 «Белгород» действительно связаны, то, возможно, в мероприятиях в Баренцевом море отрабатывалось взаимодействие различных систем оружия, проводилась демонстрация работы таких систем, подготовка к таким работам или устранялись последствия удачных или неудачных испытаний прототипов перспективных вооружений.

Не тот шарик

Вполне возможно, что АС-31 «Лошарик» действительно, как сообщило Минобороны, занимался проведением батиметрических измерений. Однако в таком случае непонятно, зачем это делать в непосредственной близости от Кольского полуострова в нескольких десятках километров от границы с Норвегией. Интерьеры донных ландшафтов на таких территориях должны быть известны Минобороны достаточно хорошо, в противном случае ни о какой автономности «Посейдона», тем более в неисследованных глубинах океана, не может быть и речи. Да и само использование АС-31 «Лошарик» для гидрографических работ на глубинах до 300 метров представляется избыточным и неэффективным.

Таким образом, использование АС-31 «Лошарик» в гидрографических целях у побережья Кольского полуострова, вероятно, если и имеет смысл, то лишь в формате учений, испытаний оборудования или отработки технологий.

Наразворачивали

Четвертый вариант последнего применения АС-31 «Лошарик» — отработка методов транспортировки и применения изделий, предназначенных для размещения на морском дне. Такие устройства в зависимости от предназначения могут быть использованы, например, для отвлечения иностранных подводных лодок и американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS (SOund SUrveillance System, Звуковая система наблюдения), расположенной на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова, в то время пока российские субмарины покидают Кольский полуостров и уходят в Северную Атлантику, прослушивания акустических сигналов, производимых зарубежными подлодками, либо нарушения целостности и прослушка подводных гражданских и зарубежных военных кабелей связи или подрыв той же SOSUS.

Именно такой сценарий использования АС-31 «Лошарик» на Западе считают наиболее вероятным, заявляя, что авария на атомной глубоководной станции произошла во время летнего периода эксплуатации лодок Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России — предшествующих развертыванию в Северной Атлантике работ. Использовать АС-31 «Лошарик» для таких работ можно, но, хотя бы из соображений безопасности, не нужно.

Причина — в распоряжении ГУГИ есть хорошо себя зарекомендовавшее океанографическое исследовательское судно «Янтарь», выступающее носителем обитаемых неатомных автономных глубоководных аппаратов «Русь» и «Консул» (оба — с глубиной погружения около шести километров), а также допускающее, вероятно, размещение аппаратов «Мир». Именно «Янтарь» принимал участие в марте 2017 года в операции по извлечению бортового оборудования переносимых авианосцем «Адмирал Кузнецов» самолетов МиГ-29КР и Су-33, утерянных Россией в ноябре и декабре 2016 года в Средиземном море, соответственно. Важно, что еще раньше, в октябре 2016 года, данный корабль был замечен вблизи сирийского побережья как раз там, где располагаются подводные линии связи.

Проходной двор

И наконец, пятый и наиболее приемлемый сценарий последнего использования АС-31 «Лошарик» предполагает отработку размещения элементов российской позиционной системы подводного наблюдения «Гармония», аналог SOSUS, которую образуют специальные подводные роботизированные комплексы, выходящие из подводной лодки и разворачивающие на морском дне автономные донные станции (АДС).

Barents Observer

Вероятным дополнением (в рамках сетецентрического подхода) или полноценным компонентом «Гармонии» выступят комплексы МГК-608 различных адаптаций, гидрофоны (принимающие элементы) которых предполагают установку на глубину до одного километра и на расстояние до 200 километров от берега. Получаемые придонными датчиками акустические данные после оцифровки должны передаваться по волоконно-оптической кабельной линии на береговой пост для дальнейшего анализа.

niiatoll.ru Средством доставки АДС называют подлодки проекта 09852, к которым относится спущенная на воду К-329 «Белгород». «Гармония» должна быть развернута к 2020 году, чего наверняка не произойдет. Среди возможных причин отставания по срокам можно назвать не столько инцидент с АС-31 «Лошарик», сколько проблемы с необходимыми компонентами и оборудованием, например, оптоволоконным кабелем, соединительными муфтами, кабелеукладчиками и аккумуляторами. Любопытно, что пункт управления «Гармонией» находится в Белушьей Губе (Но

Без «Гармонии» (в широком смысле) и МГК-608 (в узком) Вооруженные силы России фактически не в состоянии в собственных арктических водах отследить и идентифицировать иностранные субмарины. Прямым следствием такой ситуации является то, что без системы подводного наблюдения никакого стратегического преимущества «Кинжалы» и «Авангарды» обеспечить России не могут, а носитель с «Посейдоном» просто не успеет при необходимости покинуть пределы российских территориальных вод.