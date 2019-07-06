Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки 

РИА Новости + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии тяжелое, врачи бросят все силы на спасение ее руки, сообщил журналистам заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.
В пятницу вечером девочку доставили в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
"Состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей. Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение", — сказал Мединский.
"Сейчас будет проводиться гиперболическая оксигенация. Девочку отвезем в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение", — сказал Мединский.
В детскую больницу в Назрани 4 июля доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели ей операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
Последние новости
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков" Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Комментарии1
Происшествия , Леонид Рошаль , Москва , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обналичил 34 млн долларов после поражения4
В жанре Гоголя: «Нафтогаз» кошмарит Украину49
Медведев объявил массовую диспансеризацию россиян74
Названы шансы Украины стать «арктическим игроком»11
США запустят борьбу с «пагубным влиянием Кремля»73
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение