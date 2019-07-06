Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии тяжелое, врачи бросят все силы на спасение ее руки, сообщил журналистам заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.

В пятницу вечером девочку доставили в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля

"Состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей. Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение", — сказал Мединский.

"Сейчас будет проводиться гиперболическая оксигенация. Девочку отвезем в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение", — сказал Мединский.

В детскую больницу в Назрани 4 июля доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели ей операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.