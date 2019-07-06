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Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение 

Вести.Ru + ещё 40 1 час назад
Фото: ww.vesti.ru
По данным Геологической службы США, в пятницу, 5 июля по местному времени на юге американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9.
Эпицентр сейсмического события находился в 17 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, его очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Население Риджкреста составляет около 28 тысяч человек, передает ТАСС.
За последние дни это уже второе землетрясение в этом районе. Как сообщалось, 4 июля в 195 километрах к северу от Лос-Анджелеса в окрестностях города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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