Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Москвы нашли шесть снарядов времен войны 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы и вывезли на утилизацию в четверг днем со строительной площадки на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На стройплощадке по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, строение 14 при проведении земляных работ обнаружены шесть снарядов времен ВОВ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все опасные находки уже вывезены саперами на подмосковный полигон для последующей утилизации.
Собеседник агентства напомнил, что возле соседнего дома в районе метро "Водный стадион" 26 мая были найдены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Последние новости
Кладбища - прошлый век. Новые технологии захоронений людей В России могут компенсировать советские вклады в Сбербанке Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Происшествия , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надо строить правильные подлодки, а не всякую туфту»
Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей29
Москва выразила протест Японии из-за Курил39
Беспорядки в Грузии сочли попыткой захвата власти12
Путин подарил Папе Римскому «Грех»8
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение