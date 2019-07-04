На севере Москвы нашли шесть снарядов времен войны

Шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы и вывезли на утилизацию в четверг днем со строительной площадки на севере Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На стройплощадке по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, строение 14 при проведении земляных работ обнаружены шесть снарядов времен ВОВ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все опасные находки уже вывезены саперами на подмосковный полигон для последующей утилизации.

Собеседник агентства напомнил, что возле соседнего дома в районе метро "Водный стадион" 26 мая были найдены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.