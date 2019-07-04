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Российский полицейский покончил с собой на службе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Тимашевск Краснодарского края найдено тело сотрудника транспортной полиции с огнестрельным ранением головы. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 34-летний полицейский утром 3 июля вышел на службу. Во время работы он пошел в служебный бокс, где стоят автомобили, и там совершил суицид, уточняет kp.ru.
Рядом с погибшим найден пистолет-пулемет «Кедр», который не являлся табельным.
Коллеги рассказали о проблемах в семье полицейского, в частности, накануне он поссорился с женой. Предсмертной записки не найдено.
По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место происшествия и опросили сослуживцев погибшего.
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Происшествия , Криминал , Комсомольская правда , Краснодарский Край , Тимашевск
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