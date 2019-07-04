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Погибший подводник писал жене перед смертью 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Вдова капитана третьего ранга Владимира Сухиничева, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате АС-31, рассказала о последнем разговоре с мужем.
Виктория Сухиничева рассказала изданию «Сноб», что видела мужа вечером накануне трагического происшествия. Он обещал, что выходит в море ненадолго, но конкретных сроков не называл.
«Пришел домой, поспал. Проснулся, поехал на корабль. Позвонил, у меня не получилось взять трубку, потому что я не слышала. Телефон был в машине. Написал: «крошка, мы ненадолго. Скоро буду». Все. Никаких сроков, ничего, просто: «скоро буду» Я перезвонила ему: телефон не в зоне действия. Написала ему: «Люблю тебя, хорошей дороги, солнце». Все. Он ответил: «И я тебя», — рассказала вдова погибшего подводника.
По словам Виктории, о трагедии на борту она узнала после звонка из войсковой части, к которой был приписан ее муж.
«Я до последнего не верила, что может быть что-то не то», — призналась Сухиничева.
1 июля на атомной глубоководной станции «АС-31» произошел пожар, в результате которого погибли 14 офицеров-подводников. Вечером 3 июля Минобороны обнародовало имена погибших. Семеро из них имели звания капитанов первого ранга, трое — капитанов второго ранга, двое были Героями России.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Владимир Сухиничев , Министерство обороны
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