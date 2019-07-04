Погибший подводник писал жене перед смертью

Вдова капитана третьего ранга Владимира Сухиничева , погибшего при пожаре на глубоководном аппарате АС-31, рассказала о последнем разговоре с мужем.

Виктория Сухиничева рассказала изданию «Сноб» , что видела мужа вечером накануне трагического происшествия. Он обещал, что выходит в море ненадолго, но конкретных сроков не называл.

«Пришел домой, поспал. Проснулся, поехал на корабль. Позвонил, у меня не получилось взять трубку, потому что я не слышала. Телефон был в машине. Написал: «крошка, мы ненадолго. Скоро буду». Все. Никаких сроков, ничего, просто: «скоро буду» Я перезвонила ему: телефон не в зоне действия. Написала ему: «Люблю тебя, хорошей дороги, солнце». Все. Он ответил: «И я тебя», — рассказала вдова погибшего подводника.

По словам Виктории, о трагедии на борту она узнала после звонка из войсковой части, к которой был приписан ее муж.

«Я до последнего не верила, что может быть что-то не то», — призналась Сухиничева.