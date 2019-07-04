В Москве жестоко избили ликвидатора Чернобыльской АЭС 

Возле одной из станций московского метро избили инвалида 1-й группы, ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел в час пик, когда мужчина выходил из метро и случайно задел девушку. Ее приятель-подросток решил, что к девушке пристают, и набросился на ликвидатора.
Мужчина не смог защититься и только попросил не бить его в печень. В результате у него сломаны два ребра, сейчас он находится в больнице.
Информацию о нападении в беседе с РЕН ТВ подтвердила дочь ликвидатора. По данным канала, мужчина из-за своей работы на ЧАЭС практически потерял возможность говорить и с трудом передвигается.