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Основателя «Тараса Бульбы» посадили на два года 

Lenta.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основателя сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима за многочисленные экономические нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Белойван был не готов к такому решению суда: на заседание он пришел без вещей, зато в сопровождении священника.
В ходе следствия бизнесмен находился под подпиской о невыезде. Он заключил сделку со следствием, полностью признал вину, поэтому сторона защиты рассчитывала на то, что реального срока Белойван все же не получит. Однако прокурор настаивал на двух годах колонии общего режима.
Белойван обвиняется в совершении восьми преступлений в рамках 199 статьи УК, а именно в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Следствие установило, что в период с 2011 по 2014 год восемь подконтрольных ему юрлиц вели ресторанную деятельность под брендом «Корчма Тарас Бульба». Установленные точки рассчитывались с клиентами только наличными и не вели кассовую деятельность, то есть не выдавали покупателям чеки.
В рамках схемы были задействованы специалисты, которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из базы самые дорогие заказы за день, что вело к снижению доходов торговых точек и соответственно, снижению налоговой базы. Общий налоговый ущерб, который понесло государство оценивается в 650 миллионов рублей, а учетом пеней и штрафов — один миллиард рублей. Согласно сделке со следствием, Белойван в течение трех лет должен вернуть эти деньги Федеральной налоговой службе.
Булойван признал вину еще 4 февраля, тогда же он признался, что готов полностью возместить потери государства.
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Происшествия , Юрий Белойван , Тарас Бульба , Федеральная налоговая служба , ФСИН
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