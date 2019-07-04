Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию

Фейерверочные изделия и оборудование для салюта, в ходе которого в Минске погибла женщина, были российского производства. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии

Салют состоялся вчера. Он был приурочен ко Дню независимости Белоруссии. По версии местного следствия, фейерверочные изделия, а именно мортиры калибра 195 миллиметров, взорвались, а разлетевшиеся осколки убили женщину и ранили по меньшей мере 10 человек.

В местном Минобороны рассказали, что мортиры и салютные установки были куплены у российской компании — расположенной в Сергиевом Посаде «Пиро-Росс».

В министерстве назвали плохое качество фейерверочных изделий предположительной причиной ЧП. Военное ведомство ведет служебное расследование по данному факту.