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Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию 

Рамблер + ещё 81 8 минут назад
Фейерверочные изделия и оборудование для салюта, в ходе которого в Минске погибла женщина, были российского производства. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.
Салют состоялся вчера. Он был приурочен ко Дню независимости Белоруссии. По версии местного следствия, фейерверочные изделия, а именно мортиры калибра 195 миллиметров, взорвались, а разлетевшиеся осколки убили женщину и ранили по меньшей мере 10 человек.
В местном Минобороны рассказали, что мортиры и салютные установки были куплены у российской компании — расположенной в Сергиевом Посаде «Пиро-Росс».
В министерстве назвали плохое качество фейерверочных изделий предположительной причиной ЧП. Военное ведомство ведет служебное расследование по данному факту.
Расследование уголовного дела в связи со взрывами в Минске ведет белорусский Следственный комитет. Там также рассматривают низкое качество купленных в России зарядов как основную версию причин вчерашнего инцидента.
Комментарии287
Происшествия , Видео , Министерство обороны , СКР , Минск
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