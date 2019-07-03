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Москвичей начали госпитализировать из-за непогоды в Москве 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за непогоды в столице были срочно госпитализированы четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, передает РИА "Новости".
Как отмечается, три взрослых и один ребенок обратились за помощью к медикам, пострадав из-за непогоды, которая вновь вернулась в столицу России.
По данным департамента, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Они находят в больницах под наблюдением врачей.
Причины и подробности госпитализации людей в пресс-службе не раскрыли.
Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве.
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