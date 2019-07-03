Сожгли и утопили: как семейная пара расправилась с детьми

Семейная пара убила двух приемных детей из дома-интерната для умственно отсталых. Тело одного из них бросили в пруд, а второго — сожгли на поле. По данным СК, супруги постоянно истязали своих детей, а также запирали их дома одних. Судебный процесс длился полтора года. В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободны, а женщину — к 15.

Суд города Мыски Кемеровской области вынес приговор семейной паре, которая расправилась со своими приемными детьми. Как сообщили в региональном Следственном комитете, судебный процесс длился полтора года.

По данным ведомства, опекуны регулярно истязали троих детей, которых взяли на попечение из Мысковского дома-интерната для умственно отсталых. «Установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», — уточнили в СК.

В июле 2015 года супруги избили старшего 17-летнего подростка, из-за чего тот скончался. Желая избежать наказания, опекуны сожгли его тело.

«Там под железной дорогой будет тоннель, там, на поле, сжигал… Когда все потухло, подъехал, на полипропиленовый мешок, который постелил в УАЗе, все лопатой собрал», — расскажет позже следователям обвиняемый. Он отметит, что на сожжении трупа настояла его супруга.

правоохранительные органы сразу же поступила информация о пропаже подростка.

«Устанавливая обстоятельства исчезновения ребенка, следователей насторожило то, что опекуны особого беспокойства не проявляли, а намеренно сообщали ложную информацию о том, что за подростком присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила», — объяснили в ведомстве.

Позже, в сентябре 2016 года, семья стала распродавать имущество и переехала в Краснодарский край. При этом с ними находилась лишь девочка, а еще один ребенок, которому было 16 лет, к тому времени пропал. Супружеская пара заявила, что подросток совершил побег. В 2016 году его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в болоте недалеко от дома опекунов. Местные жители пропажу детей в 2015 и 2016 годах не заметили — по их словам, у семейной пары был высокий забор, через который не видно, кто находится на территории дома.

В результате судебного процесса супругов признали виновными по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозило пожизненное заключение. Однако в итоге мужчина был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима , а женщина — к 15 годам в колонии общего режима.

Третьего ребенка, который находился на попечении у осужденных, вернули в интернат. Позже против начальника отдела опеки, в котором наблюдалась семья, возбудили дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Чиновницу обвинили в том, что ее сотрудники не навещали детей в первый год их пребывания в приемной семье.

Причина, по которой злоумышленники взяли на попечение трех детей с физическими отклонениями, точно неизвестна. Однако их соседи уверяют, что осужденные стали опекунами из-за финансовой выгоды.

«Да из-за денег они детей этих взяли. Ну сами подумайте, родные матери отказались от этих детей, а тут чужие тетя с дядей их полюбили, ага. Взяли-то их не маленькими птенчиками, а уже взрослыми, да еще из интерната для умственно отсталых», — рассказала продавец местного магазина сайту kp.ru.

По данным на июль 2019 года, приемные семьи из Кемеровской области, взявшие ребенка-инвалида, могут рассчитывать на выплату разового социального пособия в размере 100 тыс. рублей. При этом далее их приемным детям полагается ежемесячная выплата, которая составляет семь тысяч рублей — до исполнения ребенку 18 лет. Кроме того, 50 тыс. рублей единовременно получают родители за каждого взятого ребенка-сироту. Одному из приемных родителей выплачивают по четыре тысячи рублей ежемесячно — только за сам факт попечительства.