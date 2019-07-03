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Минобороны раскрыло имя одного из погибших подводников 

Рамблер + ещё 45 28 минут назад
Спасение гражданского специалиста, работавшего на глубоководном научно-исследовательском аппарате, стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.
В ведомстве рассказали, что при возникновении пожара Соловьев вывел гражданского специалиста из отсека и задраил люк, чтобы не допустить распространение огня по станции.
Министерство подчеркнуло, что погибшие офицеры ценой своей жизни ликвидировали пожар, спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат.
Напомним, пожар на глубоководной атомной станции АС-31 произошел 1 июля. Погибли 14 офицеров-подводников, среди которых было семь капитанов первого ранга и двое Герое России.
Комментарии8
Происшествия , Дмитрий Соловьев , Министерство обороны , РИА Новости
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