Минобороны раскрыло имя одного из погибших подводников

Спасение гражданского специалиста, работавшего на глубоководном научно-исследовательском аппарате, стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева , сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В ведомстве рассказали, что при возникновении пожара Соловьев вывел гражданского специалиста из отсека и задраил люк, чтобы не допустить распространение огня по станции.

Министерство подчеркнуло, что погибшие офицеры ценой своей жизни ликвидировали пожар, спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

Напомним, пожар на глубоководной атомной станции АС-31 произошел 1 июля. Погибли 14 офицеров-подводников, среди которых было семь капитанов первого ранга и двое Герое России.