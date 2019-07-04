Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»

Трагедия в Баренцевом море: Хронология пожара на «Лошарике»

Подводников могла убить неопытность. Осведомленный собеседник привел «Коммерсанту» возможную хронологию событий на атомной глубоководной станции АС-31.

1 июня отряд гидронавтов из войсковой части 45707 выполнял боевые задачи в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Там расположен полигон Северного флота.

Около 20:00 на центральном посту АГС сменилась вахта. На посту остались пятеро членов экипажа, остальные 14 ушли в «жилой» отсек.

Примерно в 21:00 в одном из распределительных щитов станции могло произойти короткое замыкание, которое могло привести к возгоранию трансформаторного масла или оплетки кабелей. Возникший дым был разнесен по отсекам вентиляцией, на что отдыхавшие подводники могли не успеть среагировать.

«Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов (продуктов горения. — Прим. ред.)», — отметил источник издания.

Он добавил, что этот отряд гидронавтов ни разу за 45 лет существования не сталкивался с серьезными ЧП и поэтому не имел реального опыта борьбы с пожарами.

В итоге 14 отдыхавших моряков погибли в течение 10 минут, которые требуются на всплытие. Процедуру всплытия в сложных условиях провели пятеро дежурных — четверо офицеров и один гражданский специалист.