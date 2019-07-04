Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трагедия в Баренцевом море: Хронология пожара на «Лошарике» 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Подводников могла убить неопытность. Осведомленный собеседник привел «Коммерсанту» возможную хронологию событий на атомной глубоководной станции АС-31.
1 июня отряд гидронавтов из войсковой части 45707 выполнял боевые задачи в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Там расположен полигон Северного флота.
Около 20:00 на центральном посту АГС сменилась вахта. На посту остались пятеро членов экипажа, остальные 14 ушли в «жилой» отсек.
Примерно в 21:00 в одном из распределительных щитов станции могло произойти короткое замыкание, которое могло привести к возгоранию трансформаторного масла или оплетки кабелей. Возникший дым был разнесен по отсекам вентиляцией, на что отдыхавшие подводники могли не успеть среагировать.
«Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов (продуктов горения. — Прим. ред.)», — отметил источник издания.
Он добавил, что этот отряд гидронавтов ни разу за 45 лет существования не сталкивался с серьезными ЧП и поэтому не имел реального опыта борьбы с пожарами.
В итоге 14 отдыхавших моряков погибли в течение 10 минут, которые требуются на всплытие. Процедуру всплытия в сложных условиях провели пятеро дежурных — четверо офицеров и один гражданский специалист.
Комментарии66
Происшествия , Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия сделала громкое заявление по Крыму482
Путин поставил условие Зеленскому190
«Убивавшего русских» Бобохидзе потребовали наказать6
Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»11
Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу3
Видео
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
02:28
Смелый кот спас хозяев от кобры
В мире
00:37
Тегеран поставил ультиматум ЕС и США
В мире
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
02:52
Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»
Армия
09:41
Британия сделала громкое заявление по Крыму
В мире Политика
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение