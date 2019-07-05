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В Перми пропала координатор поискового отряда 

Ura.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: Скрин страницы во «ВКонтакте»
В Перми волонтеры собираются на поиски координатора поискового отряда Макаровой Ксении. В последний раз ее видела дочь около пяти часов вечера, с тех пор женщина на связь не выходила, сообщают на странице поискового отрядя им. Ирины Бухановой во «ВКонтакте».
Волонтеры сообщают, что вечером 4 июля 28-летняя девушка выехала на своем автомобиле KIA CEED от дома № 17 по улице Декабристов и с тех пор информации о ее местонахождении нет.
«Ее близкие утверждают, что есть все основания для беспокойства и проводят розыск во всех районах города. Ксения сама является волонтером и координатором поискового отряда», — сообщают волонтеры на странице поискового отряда в соцсети.
Приметы Ксении: рост 165 см, плотного телосложения, темные кудрявые волосы до плеч, карие глаза. Девушка отъехала от дома на автомобиле KIA CEED, госномер: К915СК159.
«Всем, кто располагает информацией о местонахождении Ксении, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102)», — призывают добровольцы.
Между тем у дома на Леонова, 17 сейчас собираются волонтеры, чтобы отправиться на поиски девушки. Там отмечают, что при пропаже человека самыми важными являются первые часы после того, как стало понятно, что может случилась какая-то беда.
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Происшествия , Ксения Макарова , Пермь
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