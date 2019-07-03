Названа причина пожара на секретной подлодке 

Пожар, убивший 14 российских подводников, начался из-за короткого замыкания. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали осведомленные собеседники.
Инцидент имел место два дня назад. Команда научно-исследовательского глубоководного аппарата занималась изучением рельефа в российских территориальных водах, когда на борту возник пожар.
14 подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Двое из них были Героями России, семеро — капитанами 1-го ранга, все — закреплены за военной частью Санкт-Петербурга.
Вчера президент Владимир Путин поручил «безусловно» выяснить причины пожара на подлодке. По словам собеседника РБК, которому известны первые результаты расследования ЧП, возгорание возникло в результате короткого замыкания. Он отметил, что это одна из версий произошедшего.
Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию о пожаре на подлодке абсолютно секретной, тот факт, что она не раскрывается, — абсолютно нормальным, а также предупредил, что данные об этом не будут обнародованы и позднее.