«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело» 

На Первом канале вновь обсудили тайну Перевала Дятлова. В эфире шоу «На самом деле», в частности, с заявлением выступил представитель народа манси, раскритиковавший версию, согласно которой советских туристов в 1959-м году убили его предки.
В эфире шоу «На самом деле» Первого канала в очередной раз обсудили тайну Перевала Дятлова. Одним из главных героев вторничного выпуска передачи стал Бениамин Беренхольц, который был представлен ведущим программы Дмитрием Шепелевым как человек, который одним из последних видел дятловцев живыми и готов назвать имя убийцы.
В начале шоу слово, впрочем, было предоставлено Владимиру Аскинадзи и Вадиму Брусницыну, участникам поисковых групп, которые обнаружили пропавших туристов в 1959 году. Брусницын, в частности, сразу же выразил мнение, что в тот злополучный день дятловцы находились под воздействием каких-то психотропных препаратов.
« [Они приняли] какой-то психотропный порошок, чтобы повысить силу или выносливость», — предположил он.
Также мужчина признался, что найденную палатку дятловцев не сумел осмотреть тщательно — в том числе и по той причине, что ему якобы помешал тогдашний прокурор Ивделя.
В резонности данной версии, впрочем, усомнился судмедэксперт Эдуард Туманов. Аскинадзи, учившийся вместе с Игорем Дятловым, в свою очередь, и вовсе раскритиковал мнение товарища, подчеркнув, что надобности в приеме психотропов у туристов не было.
«Вадик, ты мне друг, но истина дороже. Я категорически против твоей версии. Это невозможно, так как ни до, ни после не было прецедентов», — сказал Владимир.
Комментируя множественные травмы некоторых погибших туристов, он при этом заявил, что ему когда-то «шепотом объясняли» о существовании боевого приема, которым можно сломать «сразу десять ребер». Ответил Владимир и на, пожалуй, главный вопрос: что именно убило дятловцев?
«Травмы, которые объяснимы только сознательным убийством, — выразил мнение Аскинадзи. — Дятлова убили люди, военные люди, которые умеют убивать. Зачем — не знаю. Но убивали умело».
Кроме того, он заверил, что в те годы его вызывали в партком, где попросили «не трепаться» о каких-то обнаруженных деталях. Вместе с тем он признался, что ничего такого — о чем нужно было молчать — они и не обнаружили.
Затем в студии появился Бениамин Беренхольц, который в 1959 году служил в Ивделе — и был одним из последних, кто видел членов группы Дятлова живыми.
«Это были веселые и молодые ребята. Пришли в наш лагерь они 1 февраля — у меня 2 числа день рождения, поэтому и запомнил. Вечером того дня я провел с ними где-то два часа. Даже позавидовал», — сказал Беренхольц.
По его словам, на следующее утро он решил проводить дятловцев — вместе они якобы прошли примерно 20 км, после чего наткнулись на юрту некого Андрея, представителя народа манси.
«Андрей принял нас хорошо. Побыли мы у него меньше часа, он нас угощал, был доброжелательным», — подчеркнул Бениамин, добавив, что расстался с туристами именно там.
Мужчина также выразил мнение, что к гибели членов группы Дятлова причастны местные жители. «Я лично думаю, что это связано с манси. Андрей мог сам не участвовать, он мог передать, что идет группа, что их, допустим, можно ограбить».
Примечательно, что в конце своего выступления он признался, что фамилии членов группы узнал лишь потом — то есть нельзя исключать, что у Андрея военный оставил не дятловцев, а каких-то других туристов.
Наконец, в финале шоу по поводу одной из главных загадок XX века высказался и Валерий Анямов, представитель народа манси. Он, естественно, категорически опроверг версию, согласно которой туристов могли убить представители его народа.
«Андрей — мой родственник по отцовской линии, — начал Валерий. — В той местности тогда не охотились, и никакого убийства по ошибке не могло быть. У нас обычный, простой народ. Как-то даже дико такое предлагать, что нормальные люди так поступили».
Сам Анямов предположил, что смерть дятловцев может быть связана с запуском ракеты: » Моя версия… Я склоняюсь, что был запуск ракеты. В округе валяется какой-то непонятный металлолом, возможно, обломки ракеты».
23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было.
Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.