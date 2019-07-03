«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело»

На Первом канале вновь обсудили тайну Перевала Дятлова. В эфире шоу «На самом деле», в частности, с заявлением выступил представитель народа манси, раскритиковавший версию, согласно которой советских туристов в 1959-м году убили его предки.

В эфире шоу «На самом деле» Первого канала в очередной раз обсудили тайну Перевала Дятлова . Одним из главных героев вторничного выпуска передачи стал Бениамин Беренхольц, который был представлен ведущим программы Дмитрием Шепелевым как человек, который одним из последних видел дятловцев живыми и готов назвать имя убийцы.

В начале шоу слово, впрочем, было предоставлено Владимиру Аскинадзи и Вадиму Брусницыну, участникам поисковых групп, которые обнаружили пропавших туристов в 1959 году. Брусницын, в частности, сразу же выразил мнение, что в тот злополучный день дятловцы находились под воздействием каких-то психотропных препаратов.

« [Они приняли] какой-то психотропный порошок, чтобы повысить силу или выносливость», — предположил он.

Также мужчина признался, что найденную палатку дятловцев не сумел осмотреть тщательно — в том числе и по той причине, что ему якобы помешал тогдашний прокурор Ивделя.

В резонности данной версии, впрочем, усомнился судмедэксперт Эдуард Туманов. Аскинадзи, учившийся вместе с Игорем Дятловым, в свою очередь, и вовсе раскритиковал мнение товарища, подчеркнув, что надобности в приеме психотропов у туристов не было.

«Вадик, ты мне друг, но истина дороже. Я категорически против твоей версии. Это невозможно, так как ни до, ни после не было прецедентов», — сказал Владимир.

Комментируя множественные травмы некоторых погибших туристов, он при этом заявил, что ему когда-то «шепотом объясняли» о существовании боевого приема, которым можно сломать «сразу десять ребер». Ответил Владимир и на, пожалуй, главный вопрос: что именно убило дятловцев?

«Травмы, которые объяснимы только сознательным убийством, — выразил мнение Аскинадзи. — Дятлова убили люди, военные люди, которые умеют убивать. Зачем — не знаю. Но убивали умело».

Кроме того, он заверил, что в те годы его вызывали в партком, где попросили «не трепаться» о каких-то обнаруженных деталях. Вместе с тем он признался, что ничего такого — о чем нужно было молчать — они и не обнаружили.

Затем в студии появился Бениамин Беренхольц, который в 1959 году служил в Ивделе — и был одним из последних, кто видел членов группы Дятлова живыми.

«Это были веселые и молодые ребята. Пришли в наш лагерь они 1 февраля — у меня 2 числа день рождения, поэтому и запомнил. Вечером того дня я провел с ними где-то два часа. Даже позавидовал», — сказал Беренхольц.

По его словам, на следующее утро он решил проводить дятловцев — вместе они якобы прошли примерно 20 км, после чего наткнулись на юрту некого Андрея, представителя народа манси.

«Андрей принял нас хорошо. Побыли мы у него меньше часа, он нас угощал, был доброжелательным», — подчеркнул Бениамин, добавив, что расстался с туристами именно там.

Мужчина также выразил мнение, что к гибели членов группы Дятлова причастны местные жители. «Я лично думаю, что это связано с манси. Андрей мог сам не участвовать, он мог передать, что идет группа, что их, допустим, можно ограбить».

Примечательно, что в конце своего выступления он признался, что фамилии членов группы узнал лишь потом — то есть нельзя исключать, что у Андрея военный оставил не дятловцев, а каких-то других туристов.

Наконец, в финале шоу по поводу одной из главных загадок XX века высказался и Валерий Анямов, представитель народа манси. Он, естественно, категорически опроверг версию, согласно которой туристов могли убить представители его народа.

«Андрей — мой родственник по отцовской линии, — начал Валерий. — В той местности тогда не охотились, и никакого убийства по ошибке не могло быть. У нас обычный, простой народ. Как-то даже дико такое предлагать, что нормальные люди так поступили».

Сам Анямов предположил, что смерть дятловцев может быть связана с запуском ракеты: » Моя версия… Я склоняюсь, что был запуск ракеты. В округе валяется какой-то непонятный металлолом, возможно, обломки ракеты».

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было.

Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.