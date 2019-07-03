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Стала известна личность четвертого погибшего подводника 

Lenta.ru 57 минут назад
Четвертым подводником, погибшим на подлодке «Лошарик», по некоторым данным, был Денис Опарин из поселка Оленья Губа Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Несколько дней назад Денису Опарину исполнилось 40 лет. Его отец — Герой России, капитан первого ранга Александр Иванович Опарин. Он командир части №45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж подлодки. В 2000 году Опарин-старший на борту СРЗК «Темрюк» участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.
Ранее стало известно, что среди погибших — капитан первого ранга, командир пострадавшей подлодки Денис Владимирович Долонский. Несколько лет назад он получил звание Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Также погибли испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга, Герой России Николай Иванович Филин и капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Сообщалось, что на подлодке находились моряки званием не ниже капитана третьего ранга, элита Военно-морского флота России. Всего известно о 14 погибших, 4-5 человек доставлены в больницу.
1 июля на борту глубоководного аппарата случился пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».
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Происшествия , Армия , Видео , Андрей Воскресенский , Министерство обороны , Мурманская Область , Петергоф
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