Четвертым подводником, погибшим на подлодке «Лошарик», по некоторым данным, был Денис Опарин из поселка Оленья Губа Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Несколько дней назад Денису Опарину исполнилось 40 лет. Его отец — Герой России, капитан первого ранга Александр Иванович Опарин. Он командир части №45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж подлодки. В 2000 году Опарин-старший на борту СРЗК «Темрюк» участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.
Ранее стало известно, что среди погибших — капитан первого ранга, командир пострадавшей подлодки Денис Владимирович Долонский. Несколько лет назад он получил звание Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Также погибли испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга, Герой России Николай Иванович Филин и капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Сообщалось, что на подлодке находились моряки званием не ниже капитана третьего ранга, элита Военно-морского флота России. Всего известно о 14 погибших, 4-5 человек доставлены в больницу.
1 июля на борту глубоководного аппарата случился пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».