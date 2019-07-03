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Установлены личности погибших Героев России 

Рамблер + ещё 10 19 минут назад
Два Героя России погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, сообщает телеграм-канал «База».
По данным «Базы», по меньшей мере двое погибших моряков были Героями России. Денис Долонский — командир аппарата, а Николай Филин — испытатель глубоководной военной техники. Оба были капитанами 1-го ранга, оба были приписаны к воинской части Петергофа.
Вчера Министерство обороны сообщило о возникновении возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате и гибели по этой причине 14 моряков-подводников.
В момент возникновения пожара аппарат находился в территориальных водах России — команда занималась изучением рельефа. Причины пожара пока неизвестны.
Подводники самостоятельно ликвидировали очаг возгорания, однако 14 из них скончались по причине отравления продуктами горения. Вчера военные следственные органы Следственного комитета инициировали проверку по факту произошедшего.
Происшествия , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , СКР
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