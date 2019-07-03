Установлены личности погибших Героев России

Два Героя России погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, сообщает телеграм-канал «База».

По данным «Базы», по меньшей мере двое погибших моряков были Героями России. Денис Долонский — командир аппарата, а Николай Филин — испытатель глубоководной военной техники. Оба были капитанами 1-го ранга, оба были приписаны к воинской части Петергофа.

Вчера Министерство обороны сообщило о возникновении возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате и гибели по этой причине 14 моряков-подводников.

В момент возникновения пожара аппарат находился в территориальных водах России — команда занималась изучением рельефа. Причины пожара пока неизвестны.