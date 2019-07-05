Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, родственники погибших решили, что офицеры будут похоронены в Санкт-Петербурге . Дату и место похорон не объявят официально. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков.

Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». Министр обороны Сергей Шойгузаявил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке.