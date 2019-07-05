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Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: ТАСС
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, родственники погибших решили, что офицеры будут похоронены в Санкт-Петербурге. Дату и место похорон не объявят официально. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков.
Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». Министр обороны Сергей Шойгузаявил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке.
В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.
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Происшествия , Армия , Пожар в Санкт-Петербурге , Министерство обороны , Санкт-Петербург
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