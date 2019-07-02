Экс-лидера уральских киргизов застрелили в Екатеринбурге

Екатеринбурге убит бизнесмен Камчыбек Каримов, ранее возглавлявший киргизскую диаспору города.

Как сообщает издание E1.ru, Каримов был застрелен на улице Калинина во дворе дома 22.

По сообщениям очевидцев, нападавших было двое. Сначала они боролись со своей жертвой, а затем произвели два выстрела — в живот и ногу, после чего сбежали. К приезду скорой помощи Каримов был еще жив.

Очевидцы утверждают, что рядом с телом бизнесмена были разбросаны деньги — тысячные и пятитысячные купюры.

Сообщалось также, что Каримов приехал во двор дома на автомобиле Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии, однако помощник бизнесмена заявил, что автомобиль принадлежал нападавшим. Они скрылись пешком, оставив машину на месте преступления. Полицейские сначала заклеили номера автомобиля черным полиэтиленом, а затем эвакуировали машину для проведения следственных мероприятий.