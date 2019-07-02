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Авиалайнер Boeing не удержался на полосе после посадки в Мумбаи 

Вести.Ru 48 минут назад
Инцидент с участием самолета Boeing 737-800 авиакомпании SpiceJet произошел в ночь на вторник, 2 июля, в международном аэропорту Мумбаи.
Воздушное судно, выполнявшее внутренний рейс SG 6237 из Джайпура, приземлилось в пункте назначения, после чего, по неустановленной пока причине, лайнер более чем на сотню метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает издание The Hindu, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Накануне сообщалось о том, что Boeing другой индийской авиакомпании выкатился за пределы полосы и застрял в дренажной канаве — очевидцы опубликовали в Сети видео неудачной посадки.
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Происшествия , Видео , Boeing , Мумбаи
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