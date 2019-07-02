Названы «виновники» наводнения в Иркутской области

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) пришли к выводу, что к катастрофическому паводку в Иркутской области привели атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Об этом сообщается на сайте ИГУ.

Доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева заявила, что причиной паводков стала аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне изменения климата. Сотрудники ИГУ пришли к выводу, что вероятность повторения такой ситуации в будущем достаточно высока.

Ученые проанализировали синоптические карты и мезомасштабные модели и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация, при которой тесно взаимодействовали три воздушные массы: арктическая, субтропическая и редкий для региона вынос влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы.