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Следователи проверяют данные о том, что детей кормили пряниками с плесенью 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
СК проводит доследственную проверку по информации о том, что детям в пришкольном лагере одной из гимназий Королева выдавали пряники, покрытые плесенью, сообщается на сайте СУСК по Московской области.
"Первого июля в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в одной из гимназий города Королева, при организации летнего лагеря оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а именно обучающимся при приеме пищи были выданы пряники, покрытые плесенью", — говорится в сообщении.
Кроме того, в сюжете рассказали о том, что 15-летняя вожатая лагеря сфотографировала на мобильный телефон пряники, после этого фотоматериал был опубликован в интернете. В результате девочка подверглась моральному давлению со стороны администрации учебного заведения, отмечается в сообщении.
Сообщается, что по информации, изложенной в сюжете, следственным отделом по Королеву ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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