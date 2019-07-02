На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

"Первого июля около 20.00 (время совпадает с мск — ред.) на детской площадке в селе Пашеная Балка Днепровского района… в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook в понедельник.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медработники оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование ведется по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 264 "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов" Уголовного кодекса Украины.