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На Украине шесть детей ранены в результате взрыва 

РИА Новости + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
"Первого июля около 20.00 (время совпадает с мск — ред.) на детской площадке в селе Пашеная Балка Днепровского района… в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook в понедельник.
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медработники оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование ведется по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 264 "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов" Уголовного кодекса Украины.
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