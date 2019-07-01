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Загадочное зловоние в самолете вынудило пилотов вернуться в аэропорт вылета 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Самолет авиакомпании Spirit Airlines вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за невыносимого запаха на борту. Об этом сообщает Fox News.
Лайнер Airbus A320 должен был совершить перелет из Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в Тампу, штат Флорида. Однако после вылета пилоты приняли решение вернуться в аэропорт из-за необычной вони в салоне.
После приземления лайнера в Атлантик-Сити четырех стюардесс вынесли из салона на носилках. В авиакомпании объяснили, что это были лишь меры предосторожности.
«Никто из пассажиров не сообщил о каких-либо травмах, и сейчас мы работаем над тем, чтобы доставить их в пункт назначения. В качестве мер предосторожности медицинский персонал обследует бортпроводников. Мы приносим извинения за неудобства», — прокомментировал ситуацию представитель Spirit Airlines.
Это не первый раз, когда самолет авиакомпании Spirit Airlines совершает экстренную посадку из-за зловония на борту самолета. Так, в апреле лайнер этого же перевозчика, следовавший из Мэриленда во Флориду, вернулся в аэропорт вылета из-за невыносимой вони в салоне. После успешного приземления семеро пассажиров были доставлены в местные больницы с отравлением, однако подробности их состояния не раскрывались.
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