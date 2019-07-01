Дело Голунова Генпрокуратура передала СК

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его данным, 21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности, а затем и в Генропкуратуру. 1 июля было принято решение о его передаче в СК РФ. Бадамшин уточнил, что уголовное преследование Голунова прекращено.

«Прокуратура Москвы передала дело Голунова в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СК РФ подписано», — дублировал эту информацию в своем Telegram-канале адвокат.

Дело Голунова было направлено в столичную прокуратуру после того, как 21 июня в МВД сообщили, что нашли нарушения в работе полицейских, задержавших журналиста. О чем именно идет речь, не уточнялось.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня с наркотиками. Он заявил, что их ему подбросили. Уголовное преследование вскоре было отменено «в связи с недоказанностью его участия».

Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, попросивший увольнения двух генералов полиции.