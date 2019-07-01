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Дело Голунова Генпрокуратура передала СК 

360tv.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело, по которому в сбыте наркотиков обвинялся журналист Иван Голунов, Генропкуратура передала в Следственный комитет России.
Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его данным, 21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности, а затем и в Генропкуратуру. 1 июля было принято решение о его передаче в СК РФ. Бадамшин уточнил, что уголовное преследование Голунова прекращено.
«Прокуратура Москвы передала дело Голунова в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СК РФ подписано», — дублировал эту информацию в своем Telegram-канале адвокат.
Дело Голунова было направлено в столичную прокуратуру после того, как 21 июня в МВД сообщили, что нашли нарушения в работе полицейских, задержавших журналиста. О чем именно идет речь, не уточнялось.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня с наркотиками. Он заявил, что их ему подбросили. Уголовное преследование вскоре было отменено «в связи с недоказанностью его участия».
Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, попросивший увольнения двух генералов полиции.
Его просьба была удовлетворена президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия , Иван Голунов , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Москва
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