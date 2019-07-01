Убивали ради статистики: в чем обвинили врачей роддома

Калининградские врачи убили недоношенного младенца, чтобы улучшить статистику, считают следователи. По данным СК, медики ввели ребенку смертельную дозу лекарства, после чего сообщили его матери, что он умер еще в утробе. Против и.о. главврача Елены Белой и реаниматолога Элины Сушкевич возбуждены два уголовных дела, обе женщины находятся под домашним арестом. В то же время врачебное сообщество вступилось за коллег и потребовало перепроверить данные экспертиз.

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту смерти младенца в калининградском роддоме №4. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. У поступившей в роддом женщины родился глубоко недоношенный ребенок, который весил всего 700 грамм.

Однако вместо того, чтобы помочь малышу, находившемуся в тяжелом состоянии, врачи приняли решение его убить, чтобы не портить статистику.

В частности судьбу младенца решила исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Елена Белая. «Осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома приняла решение об убийстве новорожденного», — сообщили в СК.

Впоследствии матери убитого мальчика сообщили, что плод умер еще в утробе. Те же сведения были внесены и в историю родов.

Изначально уголовному преследованию подверглась только несостоявшаяся главврач роддома. В конце 2018 года Белой предъявили обвинение по первой и третьей части статьи 286 УК РФ — ей вменялось превышение должностных полномочий, дача незаконных указаний подчиненным и последующее сокрытие смерти ребенка, путем внесения ложных сведений в меддокументы. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако в ходе расследования следователям удалось установить, что Белая действовала не одна. Для помощи она привлекла врача-неонатолога Элину Сушкевич, которая в составе реанимационной бригады должна была доставить ребенка в местный перинатальный центр для оказания помощи. Однако вместо этого новорожденному на месте ввели большую дозу сульфата магния, от которой он скончался.

Как сообщили в СК, причастность врачей к гибели младенца уже подтвердили заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской и спектрографической экспертиз. Кроме того, показания против Белой и Сушкевич дал и очевидец, присутствовавший при совершении убийства.

В связи с этим в отношении врачей было возбуждено новое уголовное дело, которое соединили с делом Белой. Теперь и.о. главврача роддома также предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Организация убийства малолетнего». Сушкевич в свою очередь обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

На сторону обвиненных врачей уже встали их коллеги из Национальной медицинской палаты (НМП). В частности, президент палаты и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что результаты экспертизы стоит тщательно перепроверить.

«Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось — ошибка», — заявил Рошаль ТАСС и пообещал разобраться в ситуации, так как обвинение легло на «опытного педиатра» (речь о Сушкевич — «Газета.Ru»).

В защиту Белой и Сушкевич выступило и Российское общество неонатологов.

По словам специалистов, ребенок родился с экстремально низкой массой тела на сроке беременности 23 недели и три дня, в то время как во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.

«Обвинение врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич Элины Сергеевны с точки зрения созданной в нашей стране системы перинатальной помощи, медицинской логики и здравого смысла носит абсурдный характер. Действия следственных органов, призванных оберегать общество от реальных и потенциальных угроз, приведут к обратному результату: общество лишится сначала одного, а потом и многих других высококвалифицированных врачей», — сообщается на сайте организации.

Представители организации также отметили, что готовы подключиться к работе по независимой судебно-медицинской экспертизе с целью максимальной объективности расследования.

Ранее в правительстве Калининградской области также сообщали, что роженица поступила в роддом необследованной, что значительно усложнило работу врачей. Кроме того, беременность была у женщины третьей по счету: первые две закончились самопроизвольными выкидышами.