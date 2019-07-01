В Петербурге 26 человек отравились шаурмой

Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга , семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.

"26 клиентов кафе "Еврокебаб" отравились соусом из сырых яиц", — сказала представитель администрации.

В администрации отметили, что инцидент произошел в воскресенье, на месте работали сотрудники Роспотребнадзора . После проверки кафе закрыли, а пострадавших доставили в больницу имени Боткина.

"Еврокебаб" — сеть кафе быстрого питания в Петербурге, которая продает шаурму и другие блюда арабской кухни. В сеть входят несколько десятков заведений в разных районах города.