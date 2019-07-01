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Уборщица обокрала постоялицу на 800 тыс. рублей в Московской гостинице 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уборщица одной из гостиниц Москвы украла из номера постоялицы ювелирные украшения на 800 тыс. рублей, сообщили в столичном главке МВД.
По данным главка, 30 июня в полицию обратилась постоялица гостиницы, которая расположенной на улице Балчуг, с заявлением о том, что неизвестный похитил из ее номера ювелирные украшения.
«Материальный ущерб составил 780 тыс. рублей», — передает РИА «Новости» слова представителя столичного главка МВД.
Он добавил, что в ходе расследования было установлено, что в номер заходила уборщица. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, в 2013 году в каннском отеле Carlton украли драгоценности на 53 млн долларов.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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