Врачей обвинили в убийстве ребенка из-за «хорошей статистики»

Следственный комитет России Калининградские врачи подозреваются в том, что убили родившегося недоношенным ребенка, так как он мог умереть, и это испортило бы показатели медицинской статистики роддома, сообщил

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининградской области

«В родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребёнок массой тела 700 грамм. И.о. главного врача родильного дома Елена Белова, осознавая, что наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики роддома, а также желая сэкономить ресурсы, приняла решение об убийстве новорожденного», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным ведомства, и.о. главного врача дала указания врачу реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич, прибывшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи новорожденному и транспортировки его в перинатальный центр, «ввести ребенку смертельную дозу лекарственного препарата „Магния сульфат“». При этом, по версии следствия, чтобы скрыть убийство, в историю родов были внесены сведения о том, что плод умер в утробе матери.

«Данные обстоятельства подтверждаются заключениями судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства», — подчеркивается в сообщении.

Следователи предъявили врачам обвинения в убийстве и организации убийства.

В ведомстве также назвали первостепенной целью расследование не обвинение врачей, а установление истины. Проводится «полноценное и всестороннее расследование», точку в котором поставит суд, подчеркнул СК России.

При этом Российское общество неонатологов выступило в поддержку Элины Шушкевич, обвиненной в убийстве.