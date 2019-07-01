В Гонконге демонстранты облили полицейских неизвестной жидкостью

Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю , облили полицейских неизвестной жидкостью, в результате 13 офицеров были госпитализированы, говорится в заявлении полиции.

В понедельник в Гонконге отметили 22-ю годовщину передачи района Китаю. В этом году церемония впервые прошла в помещении на фоне протестов, усиленных мер безопасности, а также из-за дождливой погоды.

Ранее между полицией и протестующими, которые установили баррикады на нескольких улицах, произошли столкновения, полиция применила дубинки и перцовый газ.

"Во время блокады дороги и попытки прорваться через полицейский кордон, протестующие бросили в полицейских объекты, в которых содержалась неизвестная жидкость", — говорится в опубликованном на сайте полиции заявлении.

Инцидент произошел в понедельник около 9.30 по местному времени (4.30 мск).

Полицейские были ранены, некоторые из них испытывали проблемы с дыханием, а у некоторых был кожный зуд, 13 офицеров госпитализированы. Расследованием инцидента занимается отдел по расследованию организованных преступлений.

"Полиция осуждает эти незаконные действия и будет их пресекать", — говорится в заявлении.

Полиция также призвала протестующих прекратить насилие и разойтись как можно скорее. В связи с хаосом в районе Ваньчай и Адмиралтейство, полиция призвала жителей города пока избегать этих районов.

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен. Протесты возобновились 22 июня, однако были не такими масштабными и вскоре стихли.